Amitié et créativité au 29e festival Présence autochtone

MONTRÉAL – Le 29e festival Présence autochtone est lancé.

La soirée d’ouverture de l’événement qui fait découvrir la richesse de la culture et l’art autochtone se tenait mardi, à la Grande Bibliothèque, en présence, notamment, de Charles Bender, président du conseil; André Dudemaine, directeur des activités culturelles de Terres en vue, et Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, grand partenaire de Présence autochtone.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

La célébration a été inaugurée avec la première du film «NIN E TEPUEIAN» («Mon cri»), de Santiago Bertolino, dans lequel le réalisateur a suivi la poète innue Natasha Kanapé Fontaine, nouvelle voix de la littérature autochtone contemporaine, sur une période d’un an.

Pendant huit jours, jusqu’au 14 août, le festival Présence autochtone proposera des concerts sur la scène Québecor de la Place des Festivals et à la Place des Arts, une compétition internationale de films et de vidéos, des rassemblements de poésie, d’arts visuels, médiatiques et gastronomiques, des colloques et des rencontres, sous les thèmes de l’amitié, du dialogue, de la création et de la réconciliation.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Toute la programmation peut être consultée au presenceautochtone.ca .