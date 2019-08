Avoir du mal à se faire respecter

Depuis mon enfance, j’ai toujours tout fait pour ne jamais me brouiller avec mon entourage. Mes parents se disputaient beaucoup, alors je marchais sur des œufs quand ils ne se parlaient plus parce qu’ils étaient enragés l’un contre l’autre. Mon frère a malheureusement hérité de leur défaut.

Notre père est décédé mais notre mère est toujours aussi cinglante envers moi. Pas mal moins avec mon frère, puisqu’il est capable de répliquer sur le même ton. Ce dernier vit actuellement une séparation difficile avec la mère de son enfant. Cette fille qui ne s’est jamais laissé marcher sur les pieds a fini par en avoir assez des colères de mon frère. Mais depuis qu’elle l’a quitté, c’est moi qui lui sers de punching bag. Non seulement ma mère s’amuse à me rabaisser, mais lui aussi, comme s’il se servait de moi pour engueuler son ex.

Je ne veux pas me brouiller avec lui mais je commence à trouver ça difficile de me faire traiter de la sorte. Mon mari voudrait que je coupe les ponts avec lui et ma mère, tout comme lui les a coupés avec elle il y a 10 ans. Je la visite de temps en temps mais il ne m’accompagne jamais.

Je répugne à l’idée de me couper de ma famille. En même temps je trouve ça difficile de me faire rabaisser par des personnes que j’aime autant. Comme mon mari, pensez-vous qu’il faut rompre des êtres aussi destructeurs qui me méprisent et ne me respectent pas?

Fille indécise

Le respect que les autres ont pour nous est dépendant du respect qu’on a envers soi-même. Vous avez baigné toute votre enfance dans une atmosphère de controverse, avec l’obligation plus ou moins consciente chez-vous, de devoir maintenir la famille soudée malgré l’agressivité ambiante. C’était beaucoup trop pour vos frêles épaules d’enfant. Pas de quoi vous aider à vous construire une personnalité solide. Sans couper les ponts radicalement, vous devez mettre un stop radical aux insultes qu’on vous fait subir. Qu’elles viennent de votre mère ou de votre frère. Et cela doit être dit de façon claire et précise. Car à défaut, tout le monde va continuer de se servir de vous comme d’un tapis où on essuie ses chaussures sales. Car c’est comme ça que ces deux personnes vous considèrent. À défaut d’être capable de leur imposer ce minimum de respect à votre endroit, il ne vous restera que la solution proposée par votre mari.