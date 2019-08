Comment forcer ma fille et mon gendre à encadrer leur enfant

J’ai le bonheur de pouvoir dire que ma fille et son frère ont été éduqués dans une atmosphère favorisant leur apprentissage scolaire ainsi qu’une vie saine sur tous les plans. Mon mari et moi on a toujours été sévères en même temps que justes avec eux. Notre gendre et mari de notre fille lui, a vécu dans une famille où la liberté était totale. Ça n’a pas fait de lui une mauvaise personne, mais ça en a fait un homme pour qui le libre arbitre de tous, même les enfants, doit être respecté. Il permet donc à leur fis de 4 ans de passer des deux trois heures devant l’écran de sa tablette. C’est probablement le passe-temps qui l’occupe le plus. Mon mari et moi on est inquiets pour son futur. Comment faire entendre raison à notre fille sans se la mettre à dos? Elle est tellement perméable aux idées de son conjoint.

Mamie qui aime son petit-fils

L’argument que vous pourriez invoquer pour gagner votre point sans avoir l’air de vous immiscer dans un domaine qui ne vous regarde pas, c’est en vous servant de la recommandation de la Société canadienne de pédiatrie qui indique un maximum d’une heure d’écran par jour pour les enfants de 2 à 5 ans. Présenter la chose sous forme de question aux parents, ça les fera peut-être réfléchir.