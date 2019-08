Deux circuits de Jorge Soler assomment les Red Sox

Jorge Soler a propulsé la balle dans les gradins à deux reprises et a mené les Royals de Kansas City à un gain de 6 à 2 contre les Red Sox, mardi à Boston.

Le frappeur désigné a produit deux points avec chacune de ses longues balles, ce qui a prolongé la séquence misérable des Red Sox.

La formation du Massachusetts a perdu neuf de ses 10 derniers matchs. Elle avait mis fin à une série de huit défaites la veille en battant les Royals 7 à 5.

Ryan O’Hearn a aussi obtenu un circuit dans la victoire de mardi, en solo dans son cas. L’autre point des Royals a été inscrit grâce à un simple de Hunter Dozier.

Andrew Benintendi (simple d’un point) et Christian Vazquez (double d’un point) ont permis aux favoris de la foule de s’inscrire au tableau.

Vazquez et J.D. Martinez ont chacun obtenu deux coups sûrs pour les Red Sox.

Jakob Junis (7-10) a bien fait sur la butte pour les visiteurs en ne permettant qu’un point en six manches.

Son vis-à-vis, Andrew Cashner (10-7), a concédé six points et sept frappes en lieu sûr en cinq manches et un tiers.

Zack Wheeler intraitable

À New York, Zack Wheeler a blanchi les Marlins de Miami pendant huit manches dans un gain de 5 à 0 des Mets.

Wheeler (9-6) a accordé huit coups sûrs pendant sa journée de travail et a retiré cinq joueurs sur des prises.

En relève, Robert Gsellman a protégé le blanchissage de son coéquipier.

En attaque, Wilson Ramos a volé la vedette du côté des Mets avec un circuit de trois points en troisième manche. Il a été appuyé par Pete Alonso, qui a frappé une longue balle en solo, et Todd Frazier, qui a produit un point à l’aide d’un double.

Les Mets ont remporté leurs cinq derniers matchs et 12 de leurs 13 dernières sorties. Cette belle séquence leur a permis de porter leur fiche à 58-56, deux matchs au-dessus de ,500, une première depuis le 24 avril.