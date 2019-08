Félix Auger-Aliassime trime dur, mais l'emporte

Dans un duel qui n'a pas été de tout repos, le Québécois Félix Auger-Aliassime a accédé au deuxième tour de la Coupe Rogers en venant à bout de son compatriote Vasek Pospisil, mardi après-midi, à Montréal.

La jeune sensation de 18 ans l'a emporté en trois manches de 6-2, 6-7 (3) et 7-6 (3), et ce, dans un affrontement qui a duré plus de 2 h 30 min.

Auger-Aliassime a amorcé la rencontre en lion, lui qui a brisé le service de son adversaire dès le premier point. Après avoir vu Pospisil reprendre son dû à la quatrième partie, le vainqueur n'a plus perdu aucun point du reste de la première manche, brisant son partenaire de double à deux autres reprises.

Le deuxième engagement a définitivement été plus chaudement disputé, alors que le 205e joueur mondial a haussé son jeu d'un cran pour forcer la tenue d'un set ultime.

Comme lors de la manche précédente, les deux athlètes ont été dominants avec les balles en main, mais le représentant de la Belle Province a trouvé le moyen de compléter le boulot lors du bris d'égalité fatidique.

Au final, Auger-Aliassime a remporté 83 % des échanges disputés sur sa première balle de service, comparativement à 75 % pour Pospisil. Le jeune homme n'a cependant que placé 69 % de ses premières tentatives en jeu. Il a également réussi neuf as et commis sept doubles fautes.

Il s'agissait de la deuxième fois en 2019 qu'Auger-Aliassime battait Pospisil. Il l'avait vaincu au premier tour du tournoi de Wimbledon, au début du mois de juillet.

Au prochain tour, Auger-Aliassime retrouvera un autre de ses compatriotes, soit Milos Raonic. Ce dernier a battu le Français Lucas Pouille en deux manches identiques de 6-4, lundi. Dans l'unique duel entre les deux représentants de l'unifolié, à Indian Wells en 2018, l'aîné l'avait emporté 6-4 et 6-4.