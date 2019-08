Franchement M. Roberge!

L’entêtement idéologique du gouvernement caquiste dans le dossier des maternelles 4 ans est tout simplement inquiétant.

Indignation justifiée

La présidente du Parti libéral du Québec Véronyque Tremblay s’est indignée sur Twitter de la manière dont le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a traité certains experts qu’il a fait venir au Québec, aux frais des contribuables, pour intervenir en SA faveur devant les parlementaires.

Traitement princier pour que quatre spécialistes interviennent à l’Assemblée nationale en faveur des maternelles 4 ans. Véronyque Tremblay avait tout à fait raison de demander ; « Imaginez la réaction de la CAQ si un autre gouvernement que le sien avait agi ainsi! »

On imagine déjà le justicier Éric Caire en pleine crise à l’Assemblée nationale et devant les médias.

Il y a là non seulement apparence de conflit d’intérêt mais aussi une ingérence intolérable du corps exécutif dans le processus législatif comme l’a souligné le député Martin Ouellet du Parti québécois. Ce à quoi le cabinet du ministre Roberge a répondu que « ce sera proscrit à l’avenir »...

Tout de même, il y a là quelque chose d’inquiétant dans le reflexe du ministre de recourir à tous les moyens nécessaires, propres ou pas, afin d’imposer sa croisade idéologique dans le dossier des maternelles 4 ans.

Tache noire au dossier du gouvernement

On le savait que la CAQ tenait mordicus à imposer les maternelles 4 ans. Le chef François Legault a même mis sa tête sur le billot pour montrer l’importance de cette promesse électorale-là.

Pourtant, on est ici en face d’un dossier qui fait mal au jeune gouvernement caquiste. Un dossier brouillon, qui sent l’entêtement idéologique et l’improvisation. Et quand il s’agit de l’intérêt supérieur de la petite-enfance, cet entêtement inquiète.

Déjà, en mai 2018, le dossier des CPE était loin de faire l’unanimité dans le parti de François Legault. On se souvient des inepties du député Caire qui discréditait le travail d’universitaires québécoises qualifiées, des spécialistes de la question, uniquement car celles-ci pointaient vers les CPE , plutôt que la maternelle 4 ans, comme milieu optimal pour le développement des enfants de ce groupe d’âge.

Au fil du temps, d’autres études ont appuyé cet argumentaire, celui des Centres de la petite-enfance comme environnement optimal pour les poupons de 4 ans. Le gouvernement de la CAQ se colle à Égide Royer, universitaire connu pour sa défense des maternelles 4 ans, soit, mais qu’en est-il des autres spécialistes de la petite-enfance, des nombreuses chercheures et universitaires, majoritairement critiques des maternelles 4 ans? Et si on leur donnait la parole? Et si on se penchait un peu sur leurs recherches, sur leurs analyses ?

Éviter tout empressement

Le gouvernement semble pressé d’en finir. Il improvise dans ce dossier; la pire chose à faire. Ainsi, comme il n’y a pas assez d’enseignant(e)s pour combler le trop grand nombre de maternelles 4 ans que veut mettre en place le gouvernement, on élargit l’accès à la profession enseignante aux éducatrices en service de garde!

Sans surprise, le Conseil supérieur de l’éducation a recommandé au gouvernement de faire preuve de prudence. C’est la moindre des choses. Ce qui risque de se produire c’est qu’on va déshabiller Carole pour vêtir Caroline. Les éducatrices qui ont suivi une formation collégiale sont essentielles au bon fonctionnement et à la mission éducative des Centres de la petite-enfance.

À plus d’une reprise j’ai eu la chance de discuter avec des responsables et des gestionnaires de CPE et l’implantation de classes maternelles 4 ans n’est pas toujours bénéfique et peut même nuire aux CPE qui sont dans le même milieu. Conséquemment, l’argument de la « complémentarité » de services entre maternelles 4 ans et CPE tombe à plat quand les deux services se battent pour les mêmes places.

Car oui c’est arrivé que l’implantation d’une classe maternelle 4 ans se fasse au détriment du même groupe d’âge en CPE dans certains milieux.

Tout ça est désolant. Le Québec a développé un modèle qui fonctionne, celui des Centres de la petite-enfance.

Qu’on lui adjoigne un service de maternelle 4 ans destiné à ceux qui préféreraient cette avenue, soit. Mais le déploiement, à grande échelle, au moyen de ressources humaines, professionnelles, logistiques et même législatives (!), des maternelles 4 ans, essentiellement par entêtement idéologique, voilà qui ne saura se faire pour l’intérêt supérieur des enfants.