Je sors, je reste

Coup de cœur

Festival

Soirée d’ouverture de Présence autochtone

C’est ce soir que commence le festival Présence autochtone, donc rendez-vous à la Grande Bibliothèque pour la première du film Nin E Tepueian (Mon cri). Ce documentaire réalisé par Santiago Bertolino suit Natasha Kanapé Fontaine, qu’on a connu dans Unité 9 et qui est aussi poète innue, dans sa prise de parole et sa consolidation. Le réalisateur et Mme Kanapé Fontaine seront sur place. Le court-métrage Uapunatsheu précédera la projection.

Ce soir à 19h à la Grande Bibliothèque, 475 De Maisonneuve Est

Je sors

Variétés

Carmagnole

La série de Jardins en cabaret reprend ce soir avec Carmagnole, un cabaret qui présente du cirque spécial. Deux géantes animent la soirée qui enchaînera des acrobates, équilibristes et jongleurs le tout créer une jolie poésie artistique.

Ce soir à 20h30 aux Jardins Gamelin, 550 De Maisonneuve Est

Ciné-concert

Du Teweikan à l’électro

Ce documentaire suit trois artistes des Premières Nations, Pakesso Mukash, Shauit et Moe Clark, dans leurs communautés respectives. Par le biais de teweikan qu’ils mélangent à des sonorités folk, électro et reggae, les musiciens offre une musique rassembleuse comme le faisait cette musique autrefois. Shauit sera sur place pour faire une petite performance avant la projection.

Ce soir à 20h30 à la Place de la Paix

Musique

L’OM prend l’air à L’Île-des-Sœurs

Courtoisie Orchestre Métropolitain / François Goupil

L’Orchestre Métropolitain, avec à sa tête Yannick Nézet-Séguin, sera au parc de West Vancouver le temps d’offrir Peer Gynt, suite no 1 de Grieg ainsi que la Symphonie no 5 de Tchaïkovski.

Ce soir à 19h30 au parc de West Vancouver, 20 boulevard de L’Île-des-Sœurs

Musique

Mehdi Cayenne

Dans le cadre de la série de concerts extérieurs, Piano Public, l’artiste aux origines algériennes s’appropriera le parvis de l’église Sainte-Cécile ce soir pour présenter sa musique folk qui plusieurs influences tels que le punk, le pop, le rock, le groove et la musique du monde. Le jeune homme a un charisme et une présence sur scène incroyable.

Ce soir à 19h sur le parvis de l’église Sainte-Cécile, 7390 avenue Henri-Julien

Musique

L’Ordre de l’Infiniment Nada

Cet ensemble est réputé pour sa création spontanée de musiques aux saveurs psychédéliques. Ce soir ils proposent un moment pour que des artistes locaux partagent leurs visions.

Ce soir à 18h30 au Barfly, 4062A boulevard Saint-Laurent

Je reste

Livre

Les lunchs

La nutritionniste Geneviève O’Gleman présente le premier livre culinaire d’une nouvelle série qui vise à aider les gens à manger santé sans que ce soit compliqué. L’auteure y propose des idées de sandwichs, salades, collations ou encore de plats à faire à la mijoteuse.

Sorti le 31 juillet

Album

Order in Decline

Sum 41 a fait paraître un huitième album le mois dernier. Le groupe punk rock renoue avec la rage qui les habitait à leur début dans cet opus. Order in Decline est dynamique et agressif. C’est du solide!

Sorti le 19 juillet

Livre

Mes 160 meilleures recettes Instant Pot

Marilyn Haugen propose dans ce livre toutes sortes de recettes à faire avec un Instant Pot. Comme cet outil a de nombreuses fonctions, il y a des recettes à cuisson lente, d’autres de cuisson à pression, il y a même des recettes de yogourt.