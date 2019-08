Jon Goyens s’installe à Baie-Comeau

BAIE-COMEAU | Débarqué à Baie-Comeau au cours des derniers jours, le nouvel entraîneur-chef du Drakkar Jon Goyens est prêt à entreprendre son aventure au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Le pilote du navire a pris possession de son nouveau bureau, lundi matin, en prévision du prochain camp d’entraînement de l’équipe qui s’amorcera le 14 août.

Entretemps, le successeur de Martin Bernard s’impliquera dans le bon déroulement de l’école de hockey du Drakkar avec ses adjoints et quelques vétérans de la formation.

Après avoir connu un début d’été plus animé, l’homme de 41 ans a profité des récentes semaines pour savourer des vacances avec sa famille tout en avouant que le hockey est toujours demeuré dans la tête.

Jamais à 100 %

«Même si la période estivale est plus calme, tu ne décroches jamais à 100 %. Après mon embauche au mois de juin, je suis allé à Vancouver pour le repêchage de la Ligue nationale et la rencontre m’a permis d’établir et de garder des contacts avec les gens du milieu», a commenté le personnage originaire de Pointe-Claire.

Le dirigeant a ensuite réalisé quelques appels-conférences avec le personnel hockey afin de planifier les choses. «Ces appels ont servi à bien préparer l’agenda des prochaines semaines et les objectifs visés pour les premiers mois de la saison afin de prendre la bonne direction.»

Même s’il s’agira d’un premier camp d’entraînement junior en tant qu’entraîneur-chef, Goyens avoue que la formule demeure considérablement la même qu’avec le circuit de hockey Midget AAA.

«Les activités se déroulent dans la même période. Je ne suis pas plus excité cette année, car le processus reprend de la même façon pour tout le monde. Nous avons bien hâte que l’action commence.»

Jon Goyens s’attend de voir des candidats en forme au cours des semaines à venir. «Les joueurs ont eu tout l’été pour bien se préparer. Ils doivent connaître leur rôle et exceller dans qu’ils peuvent apporter sans chercher à changer leur style. On veut qu’ils s’investissant à 100 %.»

Congédiement

Le nouveau patron derrière le banc a vécu une situation bien particulière au cours des derniers mois. Moins de deux semaines après sa nomination, la direction de l’équipe a congédié le directeur général Steve Ahern.

«J’étais à Vancouver quand cela s’est produit. J’avoue que ça été une grosse surprise, car Steve (Ahern) est celui avec qui j’avais négocié pour mon embauche. Le hockey est un business. Deux mois plus tard, les choses se replacent et le choc est moins grand.»

En bref

L’ex-cerbère et nouvel entraîneur des gardiens de but et responsable de la vidéo, Antoine Samuel, est également arrivé à Baie-Comeau tout comme l’attaquant de 20 ans Gabriel Proulx obtenu récemment des Screaming Eagles du Cap-Breton.