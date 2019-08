La Fédération met l’accent sur la sécurité

Avec l’évolution constante du monde du quad au Québec et afin d’assurer la sécurité maximale aux amateurs qui circulent en sentiers, la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) vient tout juste de procéder à une refonte complète de son système de sécurité. Désormais, il y aura trois niveaux d’agents de surveillance.

« Le monde du quad est en mutation. L’arrivée des véhicules côte à côte a complètement changé la donne. Il fallait trouver une nouvelle façon de fonctionner si on veut assurer le futur de notre loisir, souligne le directeur général de la Fédération, monsieur Danny Gagnon. C’est dans cet esprit que nous avons procédé à d’importants changements au niveau des agents de sentiers, afin de pousser au maximum la sécurité des gens qui pratiquent le quad. »

Les agents de premier niveau sont les agents de sentiers. « Ils relèvent du club qui les a engagés et ne peuvent intervenir que sur le territoire de ce dernier, indique le responsable du service aux clubs de la Fédération, monsieur Denis Morin. Ils sont formés sur une journée par un formateur de la FQCQ. »

Leur mandat comporte quatre volets. Ils doivent assurer la sécurité dans les sentiers et voir à ce que la signalisation soit présente, installée au bon endroit et selon les normes. Ils peuvent intervenir auprès des quadistes pour les informer sur les règles de sécurité, les normes sur les véhicules hors route relatives aux quads acceptés dans les sentiers fédérés. Ils ont aussi pour mandat de vérifier les équipements personnels des quadistes comme le casque, les souliers, les lunettes, les visières, etc.

LES AGENTS DE SENTIERS SPÉCIALISÉS

Ces derniers sont formés sur deux jours par un formateur de l’École nationale de Police (ENPQ). Leur formation touche essentiellement le dossier de la loi sur les véhicules hors route. Les agents peuvent intervenir sur le territoire du club qui les a engagés. Ils peuvent aussi agir sur le territoire de tous les clubs d’une même région si ces derniers se sont constitué une escouade régionale d’agents spécialisés.

Leur mandat est centré sur l’application de la Loi sur les véhicules hors route. Leurs interventions se regroupent sous deux pôles.

Dans un premier temps, ils vont établir des points de contrôle afin de vérifier les documents obligatoires comme le droit d’accès, les preuves d’assurances, l’immatriculation, le certificat d’aptitude pour les jeunes. Ils vont aussi vérifier la conformité du véhicule et de ses équipements de même que les équipements vestimentaires du quadistes (casque, souliers, lunettes, visière et autres).

Dans un deuxième temps, si le quadiste est en infraction, les agents spécialisés vont alors produire un rapport d’intervention comportant trois options. Il peut s’agir d’un avertissement, d’une demande de transmission de documents manquants par télécopieur dans un délai de 48 heures ou d’un rapport d’intervention transmis à un poste de police pour le transformer en constat d’infraction avec pour conséquence une amende émise par la cour.

LES AGENTS DE SENTIERS PROVINCIAUX

Cette escouade relève directement du siège social de la Fédération. Le mandat de ces agents s’exerce au niveau provincial sur le territoire des 115 clubs affiliés. Ils sont formés sur deux jours par un formateur de l’École nationale de police. Leur action comporte aussi trois volets à savoir la mise en place de points de contrôle et de vérifications, la demande de transmission des documents manquants par télécopieur et l’émission si nécessaire d’un rapport d’intervention, qui pourrait se traduire par un constat d’infraction rédigé par un corps policier.

La présence et la fréquence d’intervention des agents dans les sentiers se font à partir d’une planification supervisée par le Directeur des agents de sentiers. Une planification est aussi faite par la Fédération pour son escouade d’agents provinciaux, qui a soin d’assurer une juste rotation des clubs visités afin que l’ensemble des clubs soit couvert.

Il faut vous rappeler que l’action des agents de surveillance des sentiers est exclusivement localisée dans les sentiers fédérés. Cela signifie qu’ils ne peuvent intervenir sur les chemins publics puisque cette partie du réseau est couverte par les corps policiers.

« Nous avons présentement en formation plus de 500 agents de surveillance qui vont travailler de concert avec les différents corps policiers », précise le directeur général Danny Gagnon.

Au Québec, il y a présentement plus de 350 000 quads qui sont immatriculés. Ces véhicules sont de plus en plus utilisés pour le loisir, la randonnée et d’autres activités comme la chasse et la pêche. « On ne peut pas se fermer les yeux et laisser tout le monde agir à sa guise sans mettre en danger l’avenir de notre loisir. C’est pour cette raison que nous avons décidé de nous lancer à fond dans cette vaste opération de sécurité, parce que le quad au Québec, c’est un loisir de premier plan. »

Si vous utilisez un jour un quad, soyez bien conscients de vos capacités et de celles de votre véhicule. Les quads en général, côte à côte ou VTT, sont des véhicules utiles et même amusants. Il faut se rappeler toutefois que, conduits par des gens sans expérience qui vont trop loin, ils peuvent devenir très dangereux. Certes ce sont de beaux jouets, mais encore faut-il être conscient en tout temps que la responsabilité de bien les utiliser revient toujours à la personne qui est aux commandes.