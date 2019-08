Le Cavalry est à prendre au sérieux

L’Impact peut vite oublier ses déboires contre les Rapids du Colorado puisqu’il affronte le Cavalry FC de Calgary mercredi soir au Stade Saputo dans le match aller de la demi-finale du Championnat canadien.

Et pas question de prendre la formation albertaine à la légère puisque lors de la ronde précédente, elle a sorti les Whitecaps de Vancouver en remportant une victoire de 2 à 1 à Vancouver, lors du match retour, après un verdict nul de 0 à 0 lors de la première rencontre.

Le Cavalry fait très bonne figure en Première ligue canadienne avec la première place (24 points) lors de la portion printanière du championnat, et une seconde place en ce moment dans la portion automnale avec dix points, autant que Hamilton qui occupe le premier rang.

« On a vu le niveau de la PLC en jouant contre le York 9, a rappelé Samuel Piette. Calgary est la meilleure équipe de la ligue et a créé la surprise contre Vancouver.

Je crois qu’on ne doit pas les prendre à la légère comme on a fait contre York en commençant par ce match. »

Pas un hasard

Selon Rémi Garde, qui a bien étudié l’adversaire de la soirée, ce n’est pas un coup de chance si Calgary a éliminé les Whitecaps.

« On a regardé un match entre York et le Cavalry pour préparer les matchs contre York. C’est une équipe très organisée qui n’a pas éliminé Vancouver par hasard. »

Cette structure fait en sorte qu’ils peuvent varier leur jeu, et c’est sans compter sur le fait que toute la pression est sur les épaules de l’Impact.

« On les a vus faire différentes animations, ils sont capables de beaucoup de choses et leur plus grande force est de jouer ensemble », a expliqué Garde.

« Ils sont encore dans une position où ils n’ont rien à perdre et tout à gagner, et on connaît ce que ce genre d’équipe peut faire dans des matchs de coupe. »

Dangereux

Shamit Shome estime que le match contre le Colorado peut servir de préparation pour cette confrontation puisqu’il voit deux équipes qui se ressemblent.

« C’est une équipe comme le Colorado qui est grosse et forte et qui aime jouer les phases arrêtées. C’est une occasion pour nous de démontrer qu’on peut rebondir. »

L’Albertain parle aussi d’une équipe qui est capable de fermer le jeu avec un effort défensif collectif.

« S’ils prennent un but ou deux d’avance, ils sont capables de fermer le jeu. Ils sont capables de marquer un but à partir de rien et ensuite se défendre comme si leur vie en dépendait. »

Division inférieure

On ne sait pas si Daniel Lovitz a tenté d’entrer dans la tête des joueurs du Cavalry, mais il a rappelé qu’ils provenaient d’un calibre inférieur à celui de la MLS.

« Nous jouons à domicile contre un adversaire d’une division inférieure et il n’y a absolument aucune raison qu’on ne marque pas le plus de buts possible contre eux.

Il faut qu’on se lâche un peu sans négliger la discipline. Il faut qu’on retrouve le plaisir sur le terrain en marquant des buts. »

C’est une déclaration empreinte de confiance, mais qui pourrait aussi fouetter l’adversaire.

Un objectif

Pour Samuel Piette, qui espère jouer mercredi soir, ce duel est motivant parce qu’il pourrait déboucher sur un affrontement contre le Toronto FC en finale si les Torontois sont en mesure d’écarter le Fury d’Ottawa dans l’autre demi-finale.

« Je suis motivé par l’idée d’affronter Toronto en finale, et en premier lieu de jouer une finale, ce que je n’ai pas encore eu la chance de faire depuis que je suis au club.

Je ne crois pas qu’il faut affronter ce match avec la crainte de se faire surprendre par une équipe de PLC, on n’aborderait pas le match dans le bon sens. On doit y aller en confiance pour prouver qu’on est des joueurs de MLS qui méritent des contrats de MLS. »