Les arbres qui parlent

Qu’est-ce qu’ils doivent avoir la trouille, les arbres, lorsqu’ils entendent le son d’une scie mécanique ! Ne riez pas. C’est prouvé, les arbres parlent et communiquent entre eux. Mieux, ils ont leur propre internet, efficace bien avant le nôtre. Des scientifiques forestiers du Canada, d’Allemagne et de Suisse ont démontré qu’un arbre attaqué par des insectes va tout de suite prévenir ses voisins du danger en utilisant ses racines et les champignons qui l’entourent. Et s’organise alors une défensive en communauté. Si les bibittes s’attaquent aux feuilles, les arbres produiront un ou des gaz qui les repoussent. Encore plus intelligent, les arbres peuvent sécréter une substance qui attirera les oiseaux prédateurs afin d’éliminer les bibittes belliqueuses. On avance même que, si un arbre de la forêt est malade, les autres l’aideront en lui envoyant de la nourriture par leurs racines. Toute une leçon de solidarité.

DE NOUVEAUX AMIS

Plus l’arbre est gros et grand, plus il communique. Les gigantesques, appelés arbres mères, sont de sensationnels protecteurs pour ceux qui les entourent. On a réalisé que lorsqu’un de ces géants est abattu, les autres autour en souffrent.

En Suisse, Stéphane Krebs, maître paysagiste et spécialiste en grands arbres, déclare avoir la certitude qu’un jour on pourra dialoguer avec les arbres. Je vous écris ça, et je n’ai rien fumé.

PETIT GUIDOU

Peut-on engraisser quand on parle dans le beurre ?

« Hier un effronté m’a proposé de faire l’amour avec lui en échange d’un iPhone 7. Non, mais il me prend pour qui ? » (Envoyé depuis un iPhone 7)

On fait quoi, si on côtoie Donald Trump trop longtemps ? On prend un bain dans le jus de tomates.

Si vous avez fréquemment un chat dans la gorge, prenez un sirop pour matou.

Montréal a acheté 140 tonnes d’abrasif. Nous épandrons la bonne nouvelle.

Aux acheteurs potentiels de la maison de Régis Labaume, notez qu’elle est bigénérationnelle puisque Badaboum vit au sous-sol.

