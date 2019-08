Mardis cyclistes de Lachine: Nickolas Zukowsky ne se contente pas d’un rôle de figurant

Effectuant une escale à Montréal avant de se rendre en France pour le Tour de l’Avenir, Nickolas Zukowsky n’a pas pris les Mardis cyclistes de Lachine à la légère. Il a remporté la neuvième étape de l’événement, malgré l’intervention de Dame Nature.

Tentant l’échappée en début de course en compagnie d’Adam Roberge (Elevate-KHS Pro Cycling), un autre des cinq Québécois qui formeront la délégation canadienne au Tour de l’Avenir, Zukowsky (Floyd’s Pro Cycling) a finalement devancé Alexis Cartier (Vélo 2000/Rhino Rack) au fil d’arrivée.

Cartier s’est ainsi emparé du premier rang au classement général, avec 74 points d’avance sur Nicolas Côté (iBike), avec une étape à faire avant la fin de cette 42eédition des Mardis cyclistes de Lachine.

Roberge a finalement terminé au troisième échelon, même s’il n’a pu éviter une chute en raison de la pluie. Plusieurs autres concurrents ont d’ailleurs été piégés.

Zukowsky et Roberge, tout comme Laurent Gervais (Aevolo Cycling), qui a également participé à cette épreuve, ainsi que Pier-André Côté et Charles-Étienne Chrétien, prendront maintenant l’avion pour le Tour de l’Avenir, une compétition de 10 étapes réservée aux cyclistes de 23 ans et moins considérée comme un tremplin pour le Tour de France.

Chez les femmes, Raphaële Lemieux a réussi un autre parcours parfait pour signer une huitième victoire en neuf étapes. Seule une chute lors de la deuxième semaine l’a jusqu’ici privé de la perfection. Les cyclistes de l’équipe ECF-Apogée-FBL p/p 3S Élise Piedalue et Julie Gagnon ont complété le podium.

Au sein de la Coupe de la relève, Dylan Bibic, qui participait pour une toute première fois aux Mardis cyclistes, a triomphé après avoir eu le dernier mot sur Matisse Julien (Espoirs de Laval Primeau Vélo), qui l’accompagnait en échappée. Nathaniel Hill (VC Métropolitain Québecor) a terminé troisième.

Dans le volet féminin, Coralie Lévesque (Espoirs de Laval Primeau Vélo) a triomphé au terme d’une lutte à trois avec Pénélope Primeau (Espoirs de Laval Primeau Vélo) et Elissa Proulx (VC Métropolitain Québecor) au sprint final.

Finalement, Maxim Lapointe (PROCO ALMA) et Louis-Napoléon Lamontagne (VC Métropolitain Québecor) ont respectivement gagné chez les filles et les garçons dans la Coupe des jeunes.