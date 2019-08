Trump à la télé, une insulte à la nation

Malgré 31 morts et 51 blessés dans les deux tueries du week-end, le président Donald Trump n’a trouvé, hier matin, que des mots creux pour panser les plaies de ses concitoyens éprouvés.

Des mots auxquels il ne souscrit même pas. Des mots qu’il lit sur un télésouffleur, les yeux plissés, avec la maladresse d’un élève du primaire. Dans cet hypocrite soliloque de neuf minutes et 32 secondes, Trump a trouvé le moyen de glisser le poncif usé que « ce n’est pas le fusil qui tire, mais le malade qui actionne la gâchette ».

Trump a lu comme un robot le discours qu’avait sans doute écrit son rédacteur habituel, Stephen Miller. Ce dernier, qui a déjà déclaré à la télévision que Trump « est un génie », se bat pour la construction du mur entre les É.-U. et le Mexique. Lui et Steve Bannon sont responsables de l’Executive Order 13769 restreignant l’entrée aux États-Unis des ressortissants de sept pays arabes.

Dans son allocution, Trump lance un appel à l’unité du pays et supplie les républicains et les démocrates de trouver des solutions bipartisanes à ces tueries insensées. « Les plaies ouvertes, a-t-il dit, ne peuvent pas guérir si nous sommes divisés. »

Comment cet homme peut-il faire appel à l’unité alors qu’il n’a pas cessé de monter les uns contre les autres ? N’est-ce pas lui qui vient de demander à quatre concitoyennes de retourner dans leurs pays d’origine si « elles ne sont pas contentes » ? N’a-t-il pas accusé le maire de Baltimore, un Noir, de diriger une ville infestée de rats et de criminels ?

Comble de l’ironie, Donald Trump s’en est pris sans aucune nuance à l’internet et aux médias sociaux. « Il faut admettre, a-t-il déclaré, que l’internet a ouvert une large avenue aux personnes radicalisées, aux esprits dérangés capables de commettre des actes aussi insensés. » Le président a ajouté qu’on ne peut ignorer le rôle que jouent l’internet et les réseaux sociaux dans le trafic d’humains et la distribution illégale de drogues.