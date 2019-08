Un fugitif millionnaire finalement capturé pour le meurtre de sa femme

Un millionnaire du sud de la Californie accusé du meurtre sordide de sa femme et en cavale depuis 2015 a finalement été capturé au Mexique, ont confirmé les autorités américaines lundi.

Peter Chadwick, 54 ans, est accusé d’avoir étranglé à mort sa femme Quee Choo Chadwick à leur maison de Newport Beach en 2012 et d’avoir disposé de son corps en l’abandonnant dans une benne à vidanges d’une région rurale de San Diego.

L’homme qui a fait fortune en investissant dans l’immobilier s’est retrouvé sur la liste des 15 fugitifs les plus recherchés des États-Unis après avoir payé une caution de 1,5 million $ US pour ensuite retirer des millions de dollars de ses comptes bancaires et disparaître.

«Notre enquête démontre que Peter Chadwick n’a jamais eu l’intention de rentrer du Mexique. Il n’avait aucune intention de rentrer à Orange County pour subir son procès ou élever les trois fils qu’il a abandonnés», a déclaré lors d’une conférence de presse le chef de la police de Newport Beach Jon Lewis.

Chadwick avait été interpellé une première fois en 2012 après avoir lui-même appelé les policiers près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique le lendemain de la mort de sa femme, dont le corps n’a été retrouvé que huit jours plus tard.

Les policiers n’ont cependant pas eu à attendre de trouver le corps pour accuser le millionnaire du meurtre de Quee Choo Chadwick puisque les enquêteurs ont trouvé des blessures sur le corps de l’homme ainsi que des signes d’une bagarre dans la chic demeure du couple.

Chadwick et sa femme envisageaient de divorcer au moment du meurtre, selon les autorités.

L’homme a plaidé non coupable des accusations de meurtre. Il prétend que sa femme a plutôt été enlevée et tuée par un peintre en bâtiment. S’il est reconnu coupable, Chadwick risque la prison à vie.