Un octogénaire porté disparu à Montréal

MONTRÉAL – Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 85 ans porté disparu depuis lundi soir à Montréal.

Nicolae Radu a été vu pour la dernière fois lundi en début de soirée dans sa résidence située dans le secteur de Westmount. Il souffre d’Alzheimer et d’un début de démence.

M. Radu mesure 1,70 m et pèse 50 kg. Il a les cheveux blancs, les yeux bruns et s’exprime en français et en polonais. Selon la police, l’octogénaire aime fréquenter le centre-ville de Montréal.

Toute personne ayant de l’information permettant de retrouver M. Radu peut contacter le 911.