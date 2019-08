Une Québécoise au pays des Innus: le second voyage (septième partie)

Pessamit, août 2017, le matin

Quand j’ai ouvert la porte de la maison sur Linda et ma mère qui discutaient dehors, mais surtout sur le soleil éclatant de la nouvelle journée qui s’annonçait radieuse, une vive excitation me prit au cœur. Au même moment, un gros chien noir au poil très épais monta les marches de la galerie et vint près de moi. Je connaissais ce chien. À Pessamit, ils sont libres et n’appartiennent à personne. Je me suis accroupie pour le caresser, heureuse de le revoir. Il s’appelait Pishimuss, ce qui veut dire «petit soleil». Ça m’avait amusé de voir qu’un gros chien noir s’appelait «petit soleil», mais c’est ce qui m’a également appris, de la plus simple des manières, qu’ici, les gens, les êtres et les choses se nomment moins selon leurs caractéristiques physiques, que selon leur âme et leur personnalité.

Nous n’avons pas tardé à nous rendre sur le site et c'était à peine si je pouvais contenir mon bonheur que la pluie ait cédé le pas au beau temps. L’entrée des danseurs, qui s'entama peu après, m’électrisa le double de la première fois, tellement le contraste avec la veille était puissant. Les sons des tambours semblaient s’envoler. Les drapeaux, les couleurs et toute la fierté du monde ouvraient le grand rassemblement. Je regardai ma mère, debout que nous étions tous dans les estrades, et j’étais profondément ravie. Enfin, je la voyais voir tout ce dont je lui avais parlé. Nous nous sommes pris la main et nous sommes allées danser dans l’arène. Il n’y avait plus de gêne, plus d’hésitation. Nous prenions sincèrement part. Nous dansions pour vrai. C’est là que nous avons croisé cette chère Nelly, impressionnante femme traditionnelle, que j’avais eu le plaisir d'échanger durant l’année et à qui j’aimais prendre des nouvelles de mon beau Nathan, que je surnommais affectueusement «l’enfant nucléaire», à cause de son énergie incroyable. Une femme magnifique dont le cœur n’a d’égal que le courage.

Photo Natacha Turmel

Ma mère et moi sommes ensuite allées vers la multitude de kiosques de bijoux, de vêtements, de fourrures et d’objets artisanaux. Puis, tout à coup, j’entendis crier mon nom. Pensant me retourner sur un visage familier, j’eus cependant la surprise de voir courir vers moi une grande jeune fille, qui me sauta littéralement dans les bras. Zut, zut, zut... je ne la reconnais pas!... Est-ce que je l’ai rencontré l’an passé? Que je paniquais intérieurement. Mais qu’est-ce qu’on s’en fout que tu la connaisses ou pas, vis le moment, c’est maintenant qu’il passe, pensai-je, avant de la serrer sincèrement à mon tour. Jamais de ma vie je n’avais vécu une si longue étreinte. D’une longueur qui dépassait, et de loin, toute convenance, standard ou habitude. Et c’est là que j’ai compris que c’était plus qu’un geste d’affection, mais un langage. Que les corps se transformaient en portée sur lesquelles s’inscrivait la langue commune de la race humaine. J’avais remarqué cette « culture du câlin » très vive chez les Innus, mais j’ignorais, avant que cette jeune fille nommée Marie-Chantal ne me l’apprenne, l’étendue de tout ce qu’on peut dire à quelqu’un que l’on serre contre soi.

Photo Natacha Turmel

Marie-Chantal resta marcher avec nous. J’ai été très surprise d’apprendre qu’elle n’avait que 13 ans, elle qui était déjà si grande. Je vis soudain un homme me saluer de la main et s’approcher. Au plus fort du dernier pow-wow, pendant une danse de guérison particulièrement intense, j’aperçus, à une certaine distance de moi, cet homme debout qui pleurait en regardant les danseurs. Il est ému, me suis-je d’abord dit, mais très vite, j’ai trouvé qu’il pleurait trop pour être seulement ému, qu’il y avait autre chose. Ça s’est passé en une fraction de seconde. Je me suis levée, sans réfléchir, et je suis allée le voir, même sans le connaître. Mes instincts commandaient mes gestes. Quand je me suis présentée devant lui, j’ai posé mes mains sur ses épaules pour ramener ses yeux dans les miens. Je ne savais pas ce que je faisais, mais tout en moi voulait le réconforter. Il y eut une seconde. Je l’ai regardé, il m’a regardé et nous nous sommes pris dans nos bras.

– Salut Nicolas! Lui lançais-je, heureuse de voir comme il avait bonne mine, cette année.

– Salut, mon amie! Me lança-t-il de sa belle voix, avant que nous nous étreignions à nouveau.

Après avoir chaleureusement pris de nos nouvelles, Nicolas me prit la main et me dit :

– Merci d’avoir été là, l’année passée. Aujourd’hui, je vais prier pour toi, termina-t-il, en me toujours tenant la main, avant de baisser la tête et de fermer les yeux.

Je sentis alors Marie-Chantal passer son bras autour de mes épaules et le temps sembla s’étirer dans le son des tambours. C’est dans ces moments-là qu’on comprend combien nous n’avons pas besoin de partager une même nomenclature religieuse pour être capable de ressentir quand quelqu’un nous veut sincèrement du bien. C’est une chaleur bienfaisante qui parle au cœur de l’identité brute qu’il y a en chacun de nous et c’était pour la paix de mon identité que je sentais Nicolas prier. Ce qu’il ne savait pas, en revanche, c’est que j’étais en train d’en faire de même pour lui et les siens. Hors de toute foi, sauf de la mienne, qui ne lui voulait que du bien.

Photo Natacha Turmel

Je regardais les hommes, tellement intenses, tellement séduisants dans chacun de leurs gestes. Tellement investis dans leurs corps et leurs mouvements. Parfois brusques, tantôt souples, mais toujours d’une sincérité bouleversante. Je les regardais en me projetant des siècles en arrière pour figurer les splendides guerriers qu’ils étaient, les couleurs vives en moins, et je me suis mise à la place des premiers, de Champlain et de tous les autres, et j’ai eu un petit rire avec moi-même. En bon québécois, disons qu’ils ont dû «pogner quelque chose», car objectivement, hormis en ce qui a trait aux armes à feu assurément très impressionnantes, nos ancêtres fondateurs ne devaient pas être bien, bien épeurants en comparaison. Beaucoup plus petits de taille, souvent malingre et résolument mal adaptés au territoire, ils devaient faire bien pâle figure, au début surtout, devant ces géants aux coutumes si radicalement différentes des leurs. Pourtant, je me dis que les Premières Nations qui les ont rencontrés ont bien dû leur trouver quelque chose, au-delà des apparences, pour se réjouir de s’allier avec eux. Que malgré toutes les différences inimaginables, elles ont nécessairement aimé quelque chose en eux et, inéluctablement, vice versa. Parce que mon petit doigt me dit que les relations entre nos peuples, à cette époque, devaient dépasser, sinon largement, le simple accord commercial et militaire.

Dans notre imaginaire populaire, nous faisons généralement l’erreur d’assumer que nous descendons de brebis dociles venues défricher en terres païennes, pour la gloire de Dieu et du Roi.C’est ce qui, je le remarque, rend souvent difficile pour nombre d’entre nous de nous imaginer les relations qui ont un jour uni nos peuples. S’il est vrai qu’ils sont bien venus ici au nom de Dieu et du Roi, en plus de s’être avérés des forces de la nature eux-mêmes, je trouve qu’on oublie un détail très important : l’histoire de la colonie française s’est écrite avec des mocassins aux pieds. Ainsi, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que l’Église en a décousu longtemps avec nos ancêtres, qui avaient dû tout apprendre des Premières Nations alliées pour survivre sur ce territoire des plus hostiles. Les sources laissent entendre que ces derniers tendaient dangereusement à se détourner de ses principes austères auxquels il était passablement difficile de tenir, une fois qu’on avait goûté, dans différentes mesures, à la liberté du corps, de l’âme et de l’identité. C’est peut-être ce qui explique aussi pourquoi tant de Québécois ont le sang chaud.

Stephane Mapachee et Jeffrey Joseph Papatie Photo: Natacha Turmel

Autre élément du grand métissage culturel que je juge personnellement très important et sur lequel je suis tombée dans ma recherche : l’amour filial entre les parents et leurs enfants. Les Européens qui ont fait état de la vie en Nouvelle-France ont raconté que, contrairement aux vieux pays où la coutume voulait que les enfants ne soient pas élevés par leurs parents, mais en nourrice, les premiers colons, fortement influencés par les valeurs et les coutumes de la société matriarcale autochtone, s’occupaient non seulement de leur éducation, mais aimaient leurs petits à la folie. Toujours selon la chronique, cet amour les rendait apparemment très peu portés sur la discipline et engendrait des enfants rébarbatifs à l’autorité et au caractère vif et impétueux. Pour peu qu’on regarde autour de nous aujourd’hui, on se rend compte, 400 ans plus tard, que malgré que l’histoire nous ait maintes fois frappés de peur et ait réussi, plus d’une fois, à nous faire baisser la tête, nous n’avons pas tellement changé. Ce caractère est encore le nôtre. La souche est toujours vivante et personnellement, c’est quelque chose que je trouve terriblement sexy dans notre personnalité nationale.

Photo Natacha Turmel

Perdue dans mes réflexions, mon attention se porta sur un jeune homme qui, à l’œil, devait avoir quelque chose comme 15 ou 16 ans. Ci tôt que je posai mes yeux sur lui, il me fut dès lors impossible de m’en détourner, tellement il était beau en train de danser. Plus tard, j’apprendrai qu’il s’appelait Elijah, mais en cet instant, la seule chose qui était encore plus belle que lui, c’était le regard que portait sur lui son mentor et dans les yeux duquel, je pouvais lire toute leur histoire et surtout la fierté et l’espoir de tout un monde pour sa descendance. Ç’a manqué m’arracher le cœur, car c’était pour ça que j’étais venue, même si je ne l’ai réellement compris qu’à ce moment. Car plus que pour de la recherche, plus que par curiosité historique, anthropologique et humaniste, si j’étais venue et revenue ici, c’est parce que j’avais pris le pari avec moi-même que l’histoire, même pillée, même oubliée et même falsifiée, n’était jamais perdue tant qu’il y avait encore des gens pour la porter, même inconsciemment, en eux. Et cette histoire, tous ces siècles, s’incarnait dans les corps de ces deux hommes absolument magnifiques qui dansaient non loin de moi.

Photo Natacha Turmel

Je n’ai pas su retenir mes larmes, parce que si je voulais sincèrement connaître les Innus, je savais, quelque part, que ce que j’étais aussi venue chercher dans le Nord, c’était un peu d’espoir pour les miens, qui s’étaient, eux aussi, vu confiner dans la grande «réserve» qu’est devenue la nouvelle Province of Quebec, après la Conquête. Qui eux aussi se sont fait saccager leur mémoire et voler leurs symboles identitaires et qui ont été, au fil de l’histoire, blessé de tellement de manières. Nous n'avons pas vécu les mêmes choses, je ne dirai jamais le contraire, car ce serait tout simplement odieux, mais il y a néanmoins d'importants parallèles à faire entre nos histoires sous la domination anglaise. C'est la raison pour laquelle je constate qu'à l’instar des Premières Nations aujourd’hui, nous aussi nous souffrons, de ces blessures générationnelles et ancestrales, qui se traduisent inconsciemment de mille manières dans nos faits et gestes quotidiens. Je me disais que si les Premières Nations étaient capables de relever la tête même dans la pire des tourmentes, que si elles étaient capables de transcender les pires blessures et tragédies, alors tout ne pouvait pas être déjà perdu pour nous. Plus que toute autre chose, je crois que je suis venue instinctivement m’imprégner d’eux pour ramener chez moi un peu de cette force extraordinaire et de ce grand courage. Garder en moi leur exemple pour les jours où la tempête ferait rage à nouveau.

Le pow-wow tirait maintenant à sa fin. L’air était bon et le vent frais de la fin du jour s'engouffrait dans mes poumons. En levant mes yeux encore embrumés de larmes au ciel, j’ai vu cet aigle voler à nouveau en grands cercles autour de nous. J’ai poussé un grand soupir avant de sourire, car le bel oiseau semblait dire que l’histoire n’était pas terminée... ni pour eux ni pour nous.

Photo Natacha Turmel

Le feu crépitait sur la plage. Rhonda, son copain, Tracy, Charles, moi, ma mère et Jack, qui avait fait, cette année encore la sonorisation de l'évènement, étions assis autour. J'adore ce moment qui clôture la fin de semaine en toute intimité, entre nous. Alors que la conversation allait de bon train, tant en français qu'en anglais, j'en ai profité pour nous regarder un instant: Autochtones, Blancs, Noirs et Métis, à rire, raconter, échanger et manger ensemble. C'est là que je me suis dit: mon Dieu que nos ancêtres ont dû en faire des feux comme celui-là et mon petit doigt me disait avec insistance, qu'à si peu de détails près, ça devait vraiment ressembler à ce que nous étions en train de vivre. Je me suis alors rappelé de la Grande Alliance qui a jadis uni nos peuples et à la question que je m'étais posée en revenant ici, à savoir comment ils avaient fait pour se comprendre sans langue et culture commune? En continuant de contempler ce bel échantillon de paix entre les hommes, la réponse m'est venue: en se regardant avec les yeux du coeur, comme le chantait Gerry, car c’est uniquement comme ça que les alliances, les vraies, se sont faites hier... et se feront encore demain.

À suivre...