GIROUX, Gérald



À St-Urbain Premier, le 27 juillet 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Gérald Giroux, époux de feu Mme Jacqueline Benoit.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Roger Isabelle), Raymond (Gisèle Bédard), Jean (Suzanne Pitre), Denis (Rachel Fortin), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Stellande (feu Yves Bigras), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.Il était le frère de feu Paul-Eugène (Lucienne Vaillancourt), feu Thérèse (feu René Richer) et feu Marguerite.La famille recevra les condoléances le samedi 10 août 2019 à compter de 9h, à la :MICHEL THÉRIAULT5, RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole suivra en la chapelle du salon à 12h. Inhumation à une date ultérieure.