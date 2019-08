CAUVIN, Abel



À Montréal, le lundi 5 août, est décédé Abel Cauvin, époux d'Yvette Benoît.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gérard (Colette), Gervais (Micheline) et Guylaine (Michel), ses cinq petits-enfants Isabelle, Caroline, Valérie, Francis et Stéphanie, ses sept arrière-petits-enfants, sa soeur Bernadette (André), ses belles-soeurs, neveux et nièces, ses proches en France, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances:le dimanche 11 août de 13h à 17h.