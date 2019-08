POIRIER, Georges



À Montreal, le 26 juillet 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Georges Poirier, époux de Mme Lisette Martel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Françoise), Francine (Jean-Yves), André (Diane) et Sylvain (Nancy) et ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs Jeannine (Jean-Paul), Rita, Léo, Georgette (Jean-Paul), Julie et Réjean (Doris), ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.Il rejoint ses parents Fernando et Onida (née Lampron) et ses frères et soeurs: Julien, Fernande, Roger, Raymond, René, Denise et Jean-Louis.La famille recevra les condoléances le dimanche 25 août 2019 de 11h à 16h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Yvon-Brunet pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié en la mémoire de Georges Poirier.