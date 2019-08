LANDRY, Maurice



À Lachine, le 5 août 2019, à l'âge de 71 ans est décédé M. Maurice Landry, fils de feu Emile Landry et de feu Eliane Falardeau.Être de joie et de bonté, il laisse dans le deuil son épouse des 46 dernières années, Mme Lucie Boudrias; ses filles Karine (Régis Richard) et Isabelle (Alexandre Gauvin); ses petits-enfants Marie-France, Rose et Xavier; ses soeurs Paulette et Yolande, son frère Gilles (Lise Loiselle); sa belle-famille; plusieurs cousins-cousines, sa tante adorée Germaine Mills ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel soignant du Pavillon Camille-Lefebvre.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Montréal.La famille accueillera parents et amis au Complexe Urgel Bourgie du 1750 Notre-Dame à Lachinele dimanche 11 août 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 12 août de 9h à 10h. Les funérailles seront célébrées à l'Église des Saints-Anges de Lachine au 1400 Boul. St-Joseph à Lachine à 10h30.