VANDETTE, Raymonde

(née Boyer)



Le samedi 27 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Raymonde Boyer, de Vaudreuil-Dorion, épouse de feu Marcel Vandette. Elle laisse dans le deuil ses enfants Simone, Manon, Linda (Claude) et Alain (Irenia), sa bru Sylvie, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Estelle et Pierrette, son frère Serge (Gisèle), ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces. Outre son époux, elle est partie rejoindre son fils Ronald.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 10 août 2019, à 10h, en l'église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion, suivi du service religieux qui sera célébré à 11h. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.Des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges seraient grandement appréciés.Vaudreuil-Dorion - 450-455-3131www.aubryetfils.com