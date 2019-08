BAZINET, Charles



Décédé le 3 août 2019 à Pincourt. Retraité du C.N.R.Il laisse dans le deuil son épouse Kathleen, ses enfants Lisa, Marc, Paul (Leigh) et Matthew, sa petite-fille Heidi, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.Selon les volontés du défunt, il n'y aura pas d'exposition.