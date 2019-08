CHARBONNEAU, Raymond



Accidentellement, le 1er août 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Raymond Charbonneau, époux de Madame Monique Paquette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Lucie (Pierre Hudon), ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 ave Des Perron, Auteuil, Laval,le dimanche 11 août 2019 de 12h30 à 15h30, suivra en salon une liturgie de la Parole et de là au cimetière du même endroit.