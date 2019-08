DAIGLE, Laurentia



Le 24 juillet 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Laurentia Daigle, épouse de feu Robert Sylvio Bourret.Elle laisse dans le deuil ses filles Claire (Joe), Pauline (Bruno), Suzanne (Richard) et Judy, ses petits-enfants Élise (Étienne), Philippe (Erica), Caroline et Olivier (Caitlin), ses arrière-petits-enfants Mia, Madeleine, Jack, Maël et Léopold, son frère et ses soeurs Hélène, Edna, Irène, Gisèle (Conrad) et Gilles (Alice), sa belle-soeur Jeanne D'Arc ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 août 2019, de 12h à 15h, à la:suivi de la liturgie de la Parole à 15h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.