BOUDREAU BEAUCHAMP

Claudette



À St-Jean-sur-Richelieu, le 5 août 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Claudette Boudreau, épouse de M. Réal Beauchamp, demeurant à Marieville.Outre son époux Réal, elle laisse dans le deuil sa fille: Véronique Beauchamp, ses beaux-enfants: Thérèse, Suzanne (Jean Bruneau), Armand (Mireille Sabourin), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs: Francine, Martin, Marie, Claude et Léonard Boudreau, son beau-frère: Henri (Francine Gaudet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 10 août de midi à 13h45, au:60 BOUL. PIE IX, GRANBY, QCTél. 450-777-1414 Télec. 450-777-0999www.lesieur.ca - info@lesieur.caLe service religieux sera célébré, le samedi 10 août 2019 à 14h, en l'église St-Luc suivi de la crémation. L'urne sera déposée au cimetière Notre-Dame des Neiges de Montréal à une date ultérieure.