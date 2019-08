SARRAZIN, Léo



À Montréal, le 1er août, à l'âge de 71 ans, est décédé Léo Sarrazin, époux de Francine Aumont.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Daniel (Annie) et feu Erick (Fatima), ses petits-fils Alec, Rafael et Esteban ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 14 août de 18h à 21h auT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.www.cancer.ca/fr-ca/