BENNY, Rénald



Paisiblement, entouré des siens, le 31 juillet 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Rénald Benny, époux de Jeannine Gagnon.Homme de coeur et entrepreneur passionné, il était le fondateur des rôtisseries Au Coq.Outre son épouse, il laisse dans le deuil la mère de ses enfants Victoire Beauséjour, ses enfants, Marianne, Réjean, Élise (Stéphane St-Hilaire) et Linda (Robert Duclos), ses petits-enfants Maxime, Francis, Alexis, Simon, Katia-Ann, son arrière-petit-fils Zack ainsi que les enfants de son épouse, Jean-Paul (Diane), Christian (Chantal), Rénald, Joanne (Daniel), leurs enfants, sa soeur Sr. Marcelle Benny s.s.a ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 16 août 2019 de 10h à 19h au complexe funéraire :Une cérémonie religieuse sera célébrée à 19h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs Source Bleue pour leur grand soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Source Bleue.