5 suppléments naturels qui aident la perte de poids

Quelques kilos en trop? L’arrivée du beau temps est le moment idéal pour se prendre en main et s’activer au grand air. Pour conserver sa motivation, on se fixe des objectifs réalistes et on cultive la bienveillance envers soi. On peut aussi puiser dans la nature pour se donner un coup de pouce.

Les produits MetaSlim de Webber Naturals offrent des suppléments nutritionnels formulés pour aider à atteindre ses objectifs-minceur sans avoir à sacrifier sa santé. Ils ont été testés pour assurer toute la pureté et la puissance qu’un produit naturel peut offrir.

Voici quelques suppléments naturels qui favorisent la perte de poids.

Coupe-faim

Garcina Cambogia : le secret est dans l’écorce

Fruit originaire d’Asie du Sud-Est, le Garcina Cambogia est utilisé pour réguler l’appétit et freiner les fringales. Ce qui explique le phénomène? L’ingrédient actif contenu dans l’écorce – l’acide hydroxycitrique –, qui est connu pour son effet inhibiteur. Celui-ci peut aider le corps à empêcher les cellules graisseuses de stocker les graisses. Les produits naturels à base de Garcina Cambogia sont généralement offerts sous forme de comprimés. Avant de choisir un supplément naturel, on s’assure qu’il contient au moins 60 % d’acide hydroxycitrique, comme le Garcina Cambogia de MétaSlim, le coupe faim le plus vendu au Canada.

Brûleur de graisse

Grain de café vert : vers une saine perte de poids

Avant de passer à la torréfaction, le grain de café est vert et contient de l’acide chlorogénique. Cet ingrédient actif, reconnu pour contribuer à la métabolisation du glucose, peut aider le corps à brûler les graisses. S’inscrivant dans un sain processus de perte de poids, les suppléments naturels à base de grain de café vert contiennent du SvetolMD, un extrait de grains de café vert purs et non torréfiés, ayant la capacité éprouvée de faciliter la perte de poids. Bon à savoir : Grain de café vert de MétaSlim contient moins de 2 % de caféine.

Brûleur de calories

ALC Tonalin : obtenu à partir d’huile de carthame

Le carthame est une plante annuelle à fleurs orangées originaire d’Orient. Extraite des graines de cette plante, l’huile de carthame riche en acide linoléique conjugué, acide gras nature l, possède des propriétés étonnantes, tant sur la peau que sur l’organisme. L’acide linoléique qu’elle contient aide notamment le corps à accélérer son métabolisme, afin de brûler les calories plus efficacement. Il existe maintenant d’excellents produits minceur à base d’acide linoléique qui favorisent une réduction de la graisse corporelle et un maintien de la masse musculaire. Recherchez ALC de MétaSlim pour un produit de haute qualité.

Régulisation de l’Appétit et sucres

Huile de coco : pour un meilleur équilibre glycémique

L’huile de coco est connue pour ses mille bienfaits. Dans une optique de perte de poids, ce sont les triglycérides à chaînes moyennes (TCM) qu’elle contient qui nous intéressent. Ces graisses peuvent aider à réguler l’appétit et à atteindre un meilleur équilibre glycémique. De plus, elles fournissent une bonne source d’énergie. Pour bénéficier du plein potentiel des TCM, on privilégie un produit fait à partir d’une huile de coco extra vierge, pressée à froid et certifiée biologique. C’est le cas du produit Huile de coco de MétaSlim, offert en gélules.

Digestion et énergie

Vinaigre de cidre et thé vert : double action

Tandis que le vinaigre de cidre est connu pour favoriser la digestion, le thé vert est fort prisé pour sa haute teneur en antioxydants. Lorsque les deux sont combinés, l’action est double. Ensemble, ils permettent à la fois de favoriser une saine digestion et de fournir de l’énergie. Ce type de supplément naturel est recommandé chez les personnes qui augmentent leur activité physique tout en réduisant leur apport calorique. MétaSlim vous offre une combinaison de vinaigre de cidre de pomme et de thé vert dans un seul produit.

Prendre note que les suppléments doivent toujours être utilisés en conjonction avec un régime alimentaire sain et de bonnes habitudes de vie.