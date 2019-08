FOURNIER, Carmelle



À Montréal, Le 2 août 2019 à l'âge de 91 ans est décédé madame Carmelle Fournier, épouse de feu Marcel Lelièvre.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Marc, Diane (Michel Podtetenev) et David (Caroline Latendresse) ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis le dimanche 11 août 2019 de 10h à 14h au Complexe funéraire de:Une cérémonie commémorative aura lieu ce même dimanche à 14h en la chapelle.