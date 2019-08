LANDRY, Raoul



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Monsieur Raoul Landry, survenu le 31 juillet 2019, à l'âge de 82 ans. Il était l'époux de Madame Martine Vandenbroucque.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nathalie, ses petits-enfants Marie-Hélène et Steve, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi, 9 août à partir de 9h00 et une cérémonie religieuse sera célébrée au salon même à 11h30.