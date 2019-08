GLADU, Richard



À Montréal, le 2 août, à l'âge de 67 ans, est décédé Richard Gladu, fils de feu Yolande Meloche et de feu Germain Gladu.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs feu Robert, Jacques, Josée, Lyne et Rose-Anne (Daniel Gélinas), ses neveux Olivier (Tanya) et Guillaume, plusieurs parents, d'innombrables amis, partenaires, associés et joueurs.Richard avait à son actif 40 années de service au Collège Bois-de-Boulogne et plus de 50 années d'implication dans les milieux sportifs amateurs du Québec (baseball et hockey).La famille vous accueillera le samedi 10 août de 13 h à 18 h, le dimanche 11 août de 13 h à 18 h et le lundi 12 août dès 9 h 30 au salon :T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Les funérailles auront lieu le lundi 12 août à 11 h en l'église Ste-Bibiane (boul. St-Michel/rue Dandurand), suivies de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.