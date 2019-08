LETENDRE, Daniel



Au Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), le 31 juillet 2019 est décédé à l'âge de 65 ans, M. Daniel Letendre, demeurant à Montréal et originaire de Saint-Ours. Il était le fils de feu Olympe Éthier et de feu Arthur Letendre.Il laisse dans le deuil ses frères : André (Gisèle Rajotte), Réal (Diane Chaperon) et feu Normand, sa nièce Nathalie (Steve Perron) et ses enfants Francis, Elizabeth et Olivier ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, M. Daniel Letendre sera incinéré et ses cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Ours à une date ultérieure en toute intimité.La famille tient à remercier ses bons amis John et Serge pour leur soutien ainsi que le personnel soignant du CHUM pour les bons soins prodigués.Des dons faits en sa mémoire à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.70 AV. DE LA TRAVERSEST-OURS, J0G 1P0 Tél. 450.785.2221salonsmandeville.comg.mandeville@bellnet.ca