JOURDAIN, Jean-Pierre



De Boisbriand, le 26 juillet, est décédé M. Jean-Pierre Jourdain, 63 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Josée Larouche, fille Lydia (Sergio), ses frères Robert et Michel, ses soeurs Francine (Pierre), Monique (Luc), sa belle-mère Claudette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 11 août de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.Au lieu de fleurs, un don à Diabète Québec serait apprécié.