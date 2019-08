GERMAIN, Jacques



À Châteauguay, le 31 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jacques Germain, époux de Mme Jeanne-D'Arc Emard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Eric (Anne-Marie) et Josée (Normand), ses petits-enfants Gabriel, Camille, Anne-Rose et Sarah-Kim, sa soeur Thérèse Denton, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 11 août de 13h30 à 18h et le lundi 12 août de 11h à midi. Une cérémonie commémorative suivra en la chapelle du complexe le lundi 12 août à midi.En guise de témoignage, un don à la Fondation Anna-Laberge serait apprécié.