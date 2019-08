WATIER, Mariette née Schinck



Au centre Camille-Lefebvre, le 4 août 2019 est décédée Mariette Watier née Schinck, à l'âge de 96 ans, épouse de feu René Watier.Elle laisse dans le deuil ses fils Gilles (Lise Leduc) et Réal (Nicole Phaneuf), ses 4 petits enfants Marc (Dominique), Lyne (Yan), Steve (Lyne) et Alain (Marie-Ève), ses 4 arrières petits enfants Mathieu, Maude, Xavier et Léa, sa belle-soeur Marie Schinck, ainsi que neveux et nièces, parents et amis,La famille recevra les condoléances le dimanche 11 août de 14h a 17h et de 19h a 21h ainsi que le lundi 12 août à compter de 10h suivi de la cérémonie en la chapelle de la:2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE, 514-639-1511Inhumation au cimetière de Lachine.La famille aimerait remercier le personnel de 2e Est du centre Camille-Lefebvre pour leurs soins envers Mariette.