LECLERC SAWKA, Annette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Annette Leclerc Sawka, survenu au CHSLD La Pinière, le 1er août 2019, à l'âge de 98 ans.Elle laisse dans le deuil son frères Willy (Andrée L'archevesque) et sa sœurs Aline (Robert Lafond), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 11 août 2019, de 13h30 à 17h à la:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Cité de la Santé,La famille tient à remercier l'équipe du CHSLD la Pinière pour les bons soins apportées à Annette durant son séjour parmi eux.