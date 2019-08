GERVASI, Nicola



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre cher papa Nicola Gervasi, survenu à Montréal le 5 août 2019 à l'âge de 92 ans, époux bien-aimé de feu Elisabetta Forte.Il laisse dans le deuil ses enfants Anna (Frank Montesano), Josie (Vince Giannini), Bruno (Rosetta Melchiorre), Connie (Enzo Carrozza) et Tony (Raffaella Savignano), ses 11 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants, ses soeurs Maria, Teresa et Immacolata, son frère Cosmo, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 10 août et le dimanche 11 août 2019 de 14h à 17h, et de 19h à 21h, ainsi que le lundi 12 août dès 9h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Les funérailles seront célébrées le lundi 12 août 2019 à 11h en l'église Marie Auxiliatrice, 8555 boul. Maurice-Duplessis, Rivière-des-Prairies, suivi de la mise-en-crypte au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.La famille tient à remercier les Médecins et Infirmières de l'unité des soins intensifs de l'hôpital Général de Montréal - 9e étage, section A.