GODMER PIPON, Eveline



À Lachine, le dimanche 4 août 2019 est décédée, à l'âge de 88 ans, Eveline Pipon, épouse de feu Wilbrob Godmer et précédée de sa fille Monique.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Christiane), Céline (George) et Isabelle (Raymond), ses petits-enfants Véronique, Mélissa, Shawn, Eva et Gordon, ses arrière-petits-enfants Anthony et Alexy, sa soeur Jeannine (Denis), son frère Léopold, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 11 août 2019 de 13h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h au salon du complexe.Des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.