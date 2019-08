VINCENT, Lise (Laurin)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Lise Vincent (Laurin) survenu à Repentigny le 25 juillet dernier.Elle laisse dans le deuil son époux Guy Laurin, ses enfants Josée, Guylaine et Stéphane (Danielle), ses petits-enfants Valérie, Catherine et Phillipe et ses 3 arrière-petits-enfants adorés, sa soeur Jeannine, son frère Réjean et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Paul-l'Ermite, située au 377 rue du Village, Repentigny, J5Z 1S6, le samedi 17 août prochain à 10h. Les funérailles auront lieu à 11h. L'inhumation suivra le jour même au cimetière Saint-Paul l'Ermite.La famille tient à remercier l'équipe des soins d'insuffisance rénale et des soins palliatifs de l'hôpital Le Gardeur.