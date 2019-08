LEDOUX, Robert



Le 25 juillet 2019 à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Robert Ledoux (orthodontiste), époux de madame Francine Phaneuf.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Christian (Brigitte De Repentigny) et Marc-André (Anne-Marie Dion), son petit-fils Hervey, ses frères et sa soeur Pierre (Claudette), Louise (Nicholas), Marcel (Huguette), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 14 août 2019 de 19h à 21h au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.