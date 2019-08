LESSARD, Raynald



À St-Jérôme, le 25 juillet, à l'âge de 65 ans, est décédé Raynald Lessard, époux de Ginette Lajeunesse.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses belles-filles : Lysa (Alexander) et Tanya (Jason), ses petits-enfants : Benjamin, Alina, Charlotte et Edward, ses frères et soeurs : Claudette (feu Léo), Nicole (Raymond), Louisette (Gerry), Camil, feu Bertain, ainsi que ses neveux et nièces et de nombreux amis.La mise en terre aura lieu samedi le 10 août à 11h30 au Cimetière de St-Jérôme, 541, boul. Rolland-Godard.