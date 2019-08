ROBERT, Lise (née Lalonde)



À Châteauguay, le 5 août 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Lise Lalonde, épouse de feu M. Maurice Robert.Elle laisse dans le deuil son fils Christian (Rita) et Chantal, ses petits-enfants Shawn, Louis et Marika, ses frères Marcel et André, sa soeur Pauline, sa belle Mila, ses belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 11 août de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu le lundi 12 août à 11h en l'Église St-Joachim (1 boul. D'Youville, Châteauguay).En sa mémoire, un don peut être fait à la fondation Anna-Laberge.