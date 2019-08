BROSSARD, Jacqueline

(née Vallière)



Au CHSLD Manoir Trinité de Longueuil, le 3 août 2019, est décédée à l'âge de 80 ans, madame Jacqueline Valliere, épouse de monsieur J. L. Bernard Brossard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses files Lucie (Michel) et Suzanne, sa petite fille Camielle (Frédéric), ses frères Anatole (Lise), Victorin (Marie-Paule), ses soeurs Dolores, Véronique et Laurentienne, ses beaux-frères Louis (Monique), Gaétan et sa belle-soeur Colette, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 août 2019, de 9 h à 13 h à la:Les funérailles seront célébrées le samedi 10 août 2019 à 12 h en la Chapelle Curé- Poirier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.Nos sincères remerciements à sa nièce Johanne Donaghy pour avoir pris soin d'elle et l'avoir accompagnée durant sa maladie.La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHSLD Manoir Trinité pour les bons soins prodigués.