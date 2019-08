Charleston Hughes, une bête à dompter chez les Roughriders

En recevant la visite des Roughriders de la Sakatchewan vendredi soir à Montréal, les Alouettes devront avoir à l’œil le joueur de ligne défensive Charleston Hughes.

Le vétéran de 35 ans domine la Ligue canadienne de football avec 10 sacs du quart en seulement sept matchs depuis le début de la saison. Hughes avait aussi mené le circuit dans cette même catégorie, en 2018, en rejoignant le quart-arrière adverse 15 fois derrière la ligne de mêlée.

«C’est un gars qui a beaucoup d’expérience, il a vu beaucoup de systèmes offensifs, a convenu le joueur de ligne offensive des Alouettes Kristian Matte. Il sait comment jouer et quand appliquer ses techniques. Lorsque c’est un deuxième essai et plusieurs verges à franchir, par exemple, on le paie pour aller frapper le quart-arrière. Il faut faire attention à lui et savoir où il est sur le terrain.»

Matte estime toutefois que Hughes n’est pas le seul élément à surveiller dans la formation de la Saskatchewan. Selon lui, si le numéro 39 des Roughriders obtient autant de succès, c’est aussi grâce à ses coéquipiers.

«Dans leur défensive au complet, il y a de très bons joueurs de football, vient noter Matte. Je pense à un gars comme Micah Johnson qui est, à mon avis, le meilleur plaqueur défensif dans la Ligue canadienne. Les Roughriders ont un front défensif assez imposant et chez les secondeurs, avec Solomon Elimimian, on peut conclure que ce n’est pas l’affaire d’un seul gars. Charleston Hughes a beaucoup de succès, mais c’est aussi grâce aux gars autour de lui qu’il est capable de réussir des gros jeux.»

Un plan en place

Quant à l’entraîneur-chef des Alouettes Khari Jones, il préfère que les Alouettes imposent leur rythme plutôt que de se soucier inutilement d’un joueur comme Charleston Hughes.

«C’est un adversaire de très grande qualité, mais nous faisons beaucoup de choses pour essayer de limiter ce que les joueurs défensifs font contre nous, a expliqué Jones. On a affronté beaucoup d’autres bons joueurs évoluant à sa position dans cette ligue et nous avons un plan pour les contrer, parfois en s’y mettant à deux. Charleston demeure un très bon joueur et on espère qu’il ne réussira pas à déranger ce que nous essayons de faire.»

Après sept parties, les Roughriders présentent un dossier de 4-3 tandis les Alouettes ont une fiche de 3-3. Il s’agit d’un premier affrontement entre les deux équipes depuis le début de la saison.