Comment parvenir à l’oublier?

Je me suis fait avoir et je ne m’en remets pas. Je partageais depuis un an la vie d’un homme qui avait quitté sa femme depuis six mois quand je l’ai rencontré. Rien ne fut simple dans cette union. Surtout pas de réussir à me faire accepter de sa fille qui me voyait comme une rivale de sa mère.

Alors qu’il me couvrait de compliments et qu’il prenait soin de moi, du jour au lendemain il m’a annoncé qu’il me voyait plutôt comme une amie, non une conjointe, et qu’il souhaitait partir vivre seul en appartement. Quelques jours plus tard, j’apprenais qu’il était retourné vivre avec son ex. Quelle douleur ce fut !

Et ça continue de l’être, trois mois après son départ. Je ne m’en remets pas. Pensez-vous que sa fille aurait pu manigancer tout ça ? Bien sûr, on avait des discussions ensemble, mais rien ne laissait présager qu’il allait me jeter du jour au lendemain comme une vieille chaussette.

Il était l’homme parfait pour moi et on s’entendait sur tous les plans. Qu’est-ce que j’ai pu faire pour qu’il cesse brusquement de m’aimer ? Pour la première fois de ma vie, je me sentais embarquée pour toujours avec un homme avec qui j’avais envie de fonder une famille. Peut-être ai-je été trop conciliante en le laissant revoir son ex pour discuter de ce qui concernait l’enfant ? Elle en aura profité pour le reprendre dans ses filets ? Aidez-moi à trouver des réponses pour réussir à l’oublier.

Anonyme

Lui seul possède les réponses à vos questions, moi je ne les ai pas. Mais peu importe. Car au lieu de demeurer accrochée au refus d’accepter une réalité qui vous fait mal, regardez cette affaire avec plus de réalisme. Loin d’être la perfection que vous aviez imaginée et que vous continuez d’admirer, pourquoi refusez-vous de voir que cet homme manque de la plus élémentaire honnêteté en vous ayant caché qu’il retournait chez son ex ? Cessez de chercher la faille en vous. Vous n’êtes pas responsable du fait qu’il ne vous aime plus, pas plus que sa fille ne l’est. Ce n’est pas parce que vous n’êtes plus l’élue du cœur de cet homme que vous en perdez toutes vos qualités intrinsèques. Votre valeur personnelle n’a pas changé et plaira certainement à quelqu’un d’autre. Ce n’est qu’en jetant un regard positif sur vous-même que vous réussirez à oublier l’affront que ce monsieur vous a fait et que vous pourrez regarder vers l’avenir.