ARCHAMBAULT, Hervé



À Montréal, le 2 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Hervé Archambault, époux de Mme Mariette Champagne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Roxanne Turcotte), Natalie (Patrick Zapitoski), ses petits-enfants Caleb et Jacob, ses frères Conrad et Denis, sa belle-soeur Alberte, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 11 août 2019 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h30 au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.