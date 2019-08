RAINVILLE, Rosaire



Au CHUS Hôtel-Dieu, le 4 août 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Rosaire Rainville, conjoint de madame Marie-France Bussières, fils de feu Noël Rainville et de feu Laura Cadorette, demeurant à Sherbrooke.La famille accueillera parents et amis à la:DE L'ESTRIE485, RUE DU 24-JUINSHERBROOKE, J1E 1H1le dimanche 11 août 2019 de 12h à 15h. Une cérémonie d'adieu suivra à 15h à la chapelle du même endroit. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Michel.Outre sa conjointe, monsieur Rainville laisse dans le deuil sa fille Christiane (Pierre Cloutier), ses fils feu Paolo, Sylvain (Noriko Imaizumi) et Richard (Julie Gagnon); Yolande Gingras, la mère de ses enfants; ses petits-enfants: Pierre-Alexandre, Guillaume, Yuli-Anne, Misaki, Kenji, Ralph et Hubert; ses frères et soeurs: Jean, Nicole, Simone (Thomas), Gérard (Annie), Roland (Hélène Filiault), Claudia (Yvan Hérin) et Marie-Pier (Pierre). Il laisse également dans le deuil ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents, amis ainsi que ses fidèles employés. Un merci spécial à madame Jacqueline Boutin.La famille tient à remercier tout le personnel des Soins palliatifs du CHUS Hôtel-Dieu pour les bons soins prodigués à monsieur Rainville.En témoignage de votre sympathie, des dons à la Fondation du CHUS-Soins palliatifs seraient appréciés de la famille.