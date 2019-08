PETIT, née GAUTHIER

Raymonde



À Montréal, le 31 juillet 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Raymonde Gauthier, épouse de feu M. Roger Petit.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise, Sylvie (Michel Crevier), Martin (Linda Simard), Pierre (Lucie Gendron), ses petits enfants : Karine, Véronique, Stéphanie, Sébastien, Vanessa, Alexandre, Joanie, ses arrière-petits-enfants : William, Liviane, Charles-André, Aurélie, Gabrielle et Ariel ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du centre Marie-Clarac pour leur soutien et les bons soins prodigués.La famille recevra vos condoléances le vendredi 9 août 2019 dès 9h, au complexe funéraire :MONTRÉAL H1W 1P2Suivra une messe à 11h, à l'église de la Nativité de la Ste-Vierge, 3200, rue Ontario, Montréal.