PÉLOQUIN, Maurice



De Boucherville, le 5 août 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Maurice Péloquin, époux de Madame Clarisse Guilbert et frère de feu Lise.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils, Jean (Sylvie), Pierre (Midiem) et Paul (Isabelle), ses petits-enfants Jean-Maxime, Vicky, Joëlle, Jade-Audrey, Laurie, Emmanuelle et son arrière-petit- fils Victor, ses soeurs, Thérèse, Henriette et Cécile, son frère Léo, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 11 août 2019 de 9h00 à 12h00 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 12h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement René-Lévesque pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du Collège St-Paul de Varennes serait apprécié en la mémoire de Maurice Péloquin.