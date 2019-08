Des villages revampés

Le ComediHa! Fest a complètement revampé ses deux villages ludiques installés aux abords de la Grande Allée, lesquels ont nécessité une fraction du budget de l’ordre de quatre millions de dollars. Les plus grands noms de l’humour québécois et une multitude d’humoristes émergents investiront les lieux jusqu’au 18 août.

Un roulement de spectacles s’y tient chaque jour (sauf lundi et mardi), entre 17 h et minuit, dans le cadre intimiste de salles non traditionnelles comme des petits chapiteaux, des conteneurs et un autobus scolaire.